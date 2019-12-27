Как рассказали в пресс-службе департамента городского хозяйства, из-за строительства «Макдональдса» пострадал жилой дом на ул. Колонтаевской.

«В результате небезопасного проведения работ строительной компанией ООО "Гефест" случился обвал ограждающей конструкции жилого дома, обнажив помещение, которое соседствует со стройплощадкой "Макдональдса"», — рассказали в департаменте.

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Отмечается, что часть стены дома пострадала, когда рабочие начали рыть котлован — он расположился впритык к зданию.

Жилищно-коммунальная служба направила компании-застройщику предписание с требованием немедленно остановить строительство ресторана и в течение трех дней предоставить разрешительные документы на проведение строительных работ.

 