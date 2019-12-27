В Одессе во время строительства «Макдоналдса» пострадал соседний с рестораном жилой дом. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщила Украинская служба информации

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