Президент Украины Владимир Зеленский нуждается в «своих» людях на местах, поэтому уволил губернаторов Львовской и Закарпатской областей. Об этом экономист и политолог Александр Дудчак сказал в комментарии изданию Украина.ру 27 декабря

Экс-глава Закарпатской ОГА заявил, что не понимает, почему Зеленский его уволил © пресс-служба Президента Украины | пресс-служба Президента Украины | Перейти в фотобанк Маркияна Мальского и руководителя Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко. По его словам, он принял это решение из-за того, что в этих двух областях «не увидел никаких результатов».

«Если бы из-за отсутствия результатов действительно увольняли, то нужно было бы уже всех поувольнять, и даже можно авансом уволить и премьер-министра [Алексея Гончарука], и [министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей] Милованова, и прочих», — отметил Дудчак.

По его мнению, основной причиной послужило то, что Зеленский нуждается в «своих», лояльных людях на местах и, где может, он их меняет.

Впрочем, населению от этого, по словам эксперта, легче не становится, так как замена кадров без изменения самого графика развития государства — это попытка «менять, ничего не меняя».