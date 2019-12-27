Весной 2020 года в Киеве начнет работать «кризисная комната» для помощи жертвам домашнего насилия. Об этом 27 декабря сообщила заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Марина Хонда

Жертвы насилия смогут находиться там до 10 дней.

«Есть четкое понимание классификации видов насилия. Но отсутствует понимание, куда обращаться, если ты стал жертвой домашнего насилия», — сказала Марина Хонда.

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Комната примет человека после того, как полиция задокументирует факт насилия. Пострадавший получит первичную психологическую помощь и пройдет медицинский осмотр.

Если по истечении 10 дней человеку некуда идти, собираются документы для поселения в приют до решения вопроса.