Жертвы насилия смогут находиться там до 10 дней.
«Есть четкое понимание классификации видов насилия. Но отсутствует понимание, куда обращаться, если ты стал жертвой домашнего насилия», — сказала Марина Хонда.
По ее словам, пострадавшие часто не хотят обращаться в социальные службы, поскольку потом могут остаться с обидчиком один на один.
Комната примет человека после того, как полиция задокументирует факт насилия. Пострадавший получит первичную психологическую помощь и пройдет медицинский осмотр.
Если по истечении 10 дней человеку некуда идти, собираются документы для поселения в приют до решения вопроса.