Еще 44 человека, в том числе двое детей, получили ранения. Огнем украинских силовиков были разрушены 778 домов и объектов инфраструктуры.
По словам представителя Народной милиции ДНР, школы и больницы военнослужащие ВСУ обстреливали целенаправленно.
По данным ОБСЕ, за год в Донбассе по обе стороны линии разграничения погибли 18 человек, еще 127 были ранены.
Украинские власти начали военную операцию против народных республик Донбасса в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тыс. человек.