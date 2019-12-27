Пятеро жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли с начала года в результате боевых действий. Об этом 27 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на Народную милицию ДНР

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