На Крещатике, главной улице Киева, сняли на видео группу молодых людей, которые голыми пробежали в сторону майдана Независимости. Ролик был опубликован 27 декабря в Telegram-канале Kievmap
На видео четверо молодых людей, прикрыв гениталии одеждой, бегут мимо прохожих. За ними следует полностью одетый человек с камерой.
Причины и обстоятельства «голого забега» неизвестны.
По словам очевидцев произошедшего, за бегунами по Крещатику гналась полиция.
Украина.ру на Youtube
«Ищем смыслы» с Арменом Гаспаряном: итоги 2019 года, газовое соглашение с РФ