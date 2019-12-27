На Крещатике, главной улице Киева, сняли на видео группу молодых людей, которые голыми пробежали в сторону майдана Независимости. Ролик был опубликован 27 декабря в Telegram-канале Kievmap

Сам ты светофор: в Запорожье мужчины в платьях поддержали «голый флешмоб» женщин видео четверо молодых людей, прикрыв гениталии одеждой, бегут мимо прохожих. За ними следует полностью одетый человек с камерой.

Причины и обстоятельства «голого забега» неизвестны.

По словам очевидцев произошедшего, за бегунами по Крещатику гналась полиция.