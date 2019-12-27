Сам ты светофор: в Запорожье мужчины в платьях поддержали «голый флешмоб» женщин
Сам ты светофор: в Запорожье мужчины в платьях поддержали «голый флешмоб» женщин
На видео четверо молодых людей, прикрыв гениталии одеждой, бегут мимо прохожих. За ними следует полностью одетый человек с камерой.

Причины и обстоятельства «голого забега» неизвестны.

По словам очевидцев произошедшего, за бегунами по Крещатику гналась полиция. 

 