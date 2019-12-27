«После того как начался процесс разведения войск, стрелять стали меньше. Это, безусловно, позитивный шаг, и этот процесс нужно продолжать», — сказал политик.
Бойко также акцентировал внимание на необходимости решения проблем в Золотом с вывозом мусора, возможностью добраться до Северодонецка, ремонтом водопровода, восстановлением и ремонтом домов. По его словам, для достижения мира нужна только политическая воля. Поэтому «Оппозиционная платформа — За жизнь» внесла в парламент весь пакет документов для реализации Минских соглашений.