Процесс разведения войск в Донбассе необходимо продолжать, поскольку после отвода сил в районе Золотого сократилось количество обстрелов. Об этом в рамках рабочей поездки в Луганскую область 26 декабря заявил сопредседатель «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрий Бойко, передает сайт партии

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