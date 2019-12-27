После того, как РФ ввела санкции в отношении ряда украинских промышленных товаров, Украина недополучит на рынке 31,2 миллиона долларов и потеряет 1,3% текущего экспорта в Россию. Об этом 27 декабря сообщает epravda.com.ua

Также правительство России запретило собственным производителям экспортировать на Украину бумагу и картон для утилизации (макулатуру и отходы), что эквивалентно 21,4 миллионам долларов.

Наибольшие потери от санкций почувствует украинский рынок промышленных медицинских товаров (изделия из пластмассы и резины) — 16,1 млн долларов, и рынок котлов для центрального отопления — 8,7 млн долларов.

На прошлой неделе российское правительство решило расширить перечень украинских товаров, которые нельзя будет ввозить на территорию РФ, а также ввело персональные санкции против девяти граждан Украины.