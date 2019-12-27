В число запрещенных к ввозу в РФ товаров вошли: грелки, медицинские трубки и воздуховоды, жгуты, кукурузный крахмал, глюкоза, фруктоза, котлы и радиаторы центрального отопления, части насосов.
Также правительство России запретило собственным производителям экспортировать на Украину бумагу и картон для утилизации (макулатуру и отходы), что эквивалентно 21,4 миллионам долларов.
Наибольшие потери от санкций почувствует украинский рынок промышленных медицинских товаров (изделия из пластмассы и резины) — 16,1 млн долларов, и рынок котлов для центрального отопления — 8,7 млн долларов.
На прошлой неделе российское правительство решило расширить перечень украинских товаров, которые нельзя будет ввозить на территорию РФ, а также ввело персональные санкции против девяти граждан Украины.