«Снять досрочно выговор, объявленный указом президента Украины от 17 сентября 2019 № 699 "О привлечении к дисциплинарной ответственности", с Трофимова Сергея Владимировича — первого заместителя руководителя Офиса президента Украины; Тимошенко Кирилла Владленовича — заместителя руководителя Офиса президента Украины», — говорится в указе.
Зеленский привлек к дисциплинарной ответственности Трофимова и Тимошенко за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Украины в Днепропетровскую область.
Тимошенко объяснил свой выговор тем, что были некоторые моменты, «когда местные власти не очень верно себя вели по вопросам организации», а ответственный за это Офис президента.