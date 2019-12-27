Президент Украины Владимир Зеленский досрочно снял выговор с заместителей главы Офиса президента Сергея Трофимова и Кирилла Тимошенко за неудовлетворительную работу. Об этом говорится в соответствующем указе президента от 26 декабря

Зеленский объявил выговоры двум замам Богдана © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк указе.

Зеленский привлек к дисциплинарной ответственности Трофимова и Тимошенко за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Украины в Днепропетровскую область.

Тимошенко объяснил свой выговор тем, что были некоторые моменты, «когда местные власти не очень верно себя вели по вопросам организации», а ответственный за это Офис президента.