Украинцы смогут решать споры через посредника без судов — Гончарук

Правительство Украины одобрило законопроект о работе посредников, с помощью которых конфликты интересов можно будет решить без судебных разбирательств. Об этом 27 декабря сообщил премьер Алексей Гончарук в своем Telegram-канале
«Правительство одобрило законопроект "О медиации", который предусматривает внесудебное разрешение споров через специального посредника — медиатора», — написал он.
По словам Гончарука, это значительно сократит время и стоимость судебных процедур для людей и бизнеса, особенно малого и среднего.
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