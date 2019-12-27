Международная судебная система как следующая жертва глобализма
Международная судебная система как следующая жертва глобализма
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«Правительство одобрило законопроект "О медиации", который предусматривает внесудебное разрешение споров через специального посредника — медиатора», — написал он.

По словам Гончарука, это значительно сократит время и стоимость судебных процедур для людей и бизнеса, особенно малого и среднего.

Украинцы смогут решать споры через посредника без судов — Гончарук