Украинцы смогут решать споры через посредника без судов — Гончарук

Правительство Украины одобрило законопроект о работе посредников, с помощью которых конфликты интересов можно будет решить без судебных разбирательств. Об этом 27 декабря сообщил премьер Алексей Гончарук в своем Telegram-канале

Украина.ру на Youtube «Ищем смыслы» с Арменом Гаспаряном: итоги 2019 года, газовое соглашение с РФ