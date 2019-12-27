Жители Кривого Рога рассуждают, почему демонтировали памятник гетману Богдану Хмельницкому, который начал разрушаться в конце июня. Об этом 27 декабря сообщил сайт города 0564.ua

Накануне в Facebook пользователь Александр Сколков разместил пост с фотографией постамента, где говорится о том, что «чего-то не хватает». 300 лет поисков. Украинские учёные нашли вероятную могилу Богдана Хмельницкого © С сайта vl.in.ua

«Сначала булава отпала, а теперь вместо реконструкции просто убрали. Стоял Б. Хмельницкий на Гданцевке, а теперь нет», — говорится в сообщении.

В комментариях к публикации пользователи написали, что «наверное, ему стало стыдно, он не выдержал и ушел». Кто-то предположил, что это «дегетманизация» и постамент готовят для памятника президенту Украины Владимиру Зеленскому в виде рояля с телевизором. Некоторые предположили, что памятник сдали на металлолом.