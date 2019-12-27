Мисс Львов за 2018 год Наталья Болюх заявила, что в аэропорту Львова ее встретили и пытались выдворить в Москву. Об этом 27 декабря сообщает "РБК-Украина"

Согласно сообщению, негодование граждан вызвали фотографии Болюх в соцсетях, на которых она ужинает в московском ресторане с высокопоставленным госслужащим. «Я ценю и берегу эту дружбу»: «Мисс Львов» попала в скандал из-за поездки в Москву © Instagram, @topnatalia

«24-летняя победительница конкурса красоты во Львове и участница Мисс Украина Вселенная утверждает, что после возвращения из Москвы в родной Львов к ней подошли мужчины и взяли за руки со словами: "Может, тебя обратно в Москву отправить?"» — говорится в сообщении.

Болюх заявила, что ничего плохого в общении с россиянами не видит и никаких политических позиций в эфире одного из российских шоу она не высказывала, поэтому «репрессии националистов» безосновательны.