«Монахи» т.н. Православной церкви Украины (ПЦУ) установили милитаристский вертеп с атрибутами Майдана в подземелье Дубенского Свято-Николаевского мужского монастыря в Ровно. Об этом сообщили авторы блога «Знай больше» в Facebook 26 декабря

«Война в Донбассе бессмысленна». ПЦУ послала миссионеров на восток Украины © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

«Вблизи стойла с новорожденным Иисусом — бронежилеты, каски, брусчатка, шины и другие атрибуты участников Майдана и войны. Сверху вертеп украшают ветви елок, шевроны бойцов российско-украинской войны и бумажные ангелочки, которых собственными руками изготовили ученики воскресной школы, действующей при монастыре», — говорится в сообщении.

В сентябре стало известно, что под Донецком львовяне начали строительство храма с ликами "героев Небесной сотни". Позднее глава ПЦУ Епифаний (Думенко) заявил, что жертвы украинцев на Майдане и Донбассе помогли созданию «Православной церкви Украины».