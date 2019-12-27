Отмечается, что раскольники посвятили свое творение «героям» Евромайдана и войны в Донбассе.
«Вблизи стойла с новорожденным Иисусом — бронежилеты, каски, брусчатка, шины и другие атрибуты участников Майдана и войны. Сверху вертеп украшают ветви елок, шевроны бойцов российско-украинской войны и бумажные ангелочки, которых собственными руками изготовили ученики воскресной школы, действующей при монастыре», — говорится в сообщении.
В сентябре стало известно, что под Донецком львовяне начали строительство храма с ликами "героев Небесной сотни". Позднее глава ПЦУ Епифаний (Думенко) заявил, что жертвы украинцев на Майдане и Донбассе помогли созданию «Православной церкви Украины».