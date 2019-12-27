Киевлян шокировали проснувшиеся перед Новым годом агрессивные змеи

«Комары комарами, но новогодних змей, еще и агрессивных, я не видел», — написал пользователь Денис Цыган в соцсетях.
Он также выложил снимок змеи, которую увидел в лесу зимой.
В комментариях люди предположили, что это медянка или полоз.
Сотрудники киевского зоопарка советуют обходить змей и лягушек стороной и не пытаться спасти их.
«Сейчас из-за аномального потепления земноводные вышли из спячки и выползли на свои обычные места. Их ни в коем случае нельзя трогать. Просто обойдите змей стороной или дайте им возможность уползти. Из-за теплой погоды многие земноводные не могут уйти в спячку или просыпаются от аномального тепла», — пояснили в Киевском зоопарке.