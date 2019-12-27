Киевлян шокировали проснувшиеся перед Новым годом агрессивные змеи

Жители Киева перед новогодними праздниками стали встречать в лесу в районе ДВРЗ (жилмассив в восточной части города) агрессивных змей. Об этом 27 декабря сообщает Segodnya.ua

Змеи покусали четырех жителей Львовской области за день - ГСЧС © adam blanco / flickr написал пользователь Денис Цыган в соцсетях.

Он также выложил снимок змеи, которую увидел в лесу зимой.

В комментариях люди предположили, что это медянка или полоз.

Сотрудники киевского зоопарка советуют обходить змей и лягушек стороной и не пытаться спасти их.

«Сейчас из-за аномального потепления земноводные вышли из спячки и выползли на свои обычные места. Их ни в коем случае нельзя трогать. Просто обойдите змей стороной или дайте им возможность уползти. Из-за теплой погоды многие земноводные не могут уйти в спячку или просыпаются от аномального тепла», — пояснили в Киевском зоопарке.