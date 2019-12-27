Директор киевского НИИ судебных экспертиз Александр Рувин раскрыл подробности следственных действий, которые позволили установить подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом 27 декабря сообщает УНИАН

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«Вы должны понимать, мы не изучали бороду. У нас были экспертизы по походке человека. Британский эксперт изучал только движения ног. Наши эксперты тоже говорят: это точно его походка», — объяснил он.

Ранее правоохранительные органы Украины назвали подозреваемых в убийстве Шеремета. Как выяснило следствие, в преступной группировке состояли пять человек: детский врач Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко, военнослужащая Яна Дугарь, а также ветераны конфликта в Донбассе Владислав и Инна Грищенко.

Шеремет погиб при взрыве в центре Киева 20 июля 2016 года. По данным украинских правоохранителей, самодельное взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, было установлено под днищем автомобиля журналиста. Основной версией следствия является профессиональная деятельность Шеремета.