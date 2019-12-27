Ранее сообщалось, что действие комендантского часа в ДНР будет приостановлено на время новогодних и рождественских праздников — с 23:00 31 декабря по 05:00 8 января.
«Это эксперимент, некая проба. Мы должны посмотреть в плане безопасности, насколько мы готовы, должны оценить ситуацию с правонарушениями, будет ли рост нарушений в праздничные дни. По мере того, как мы проведем эксперимент, будут приниматься соответствующие следующие решения, которые возможны с сокращением комендантского часа», — заявил Пушилин.
Комендантский час действует в ДНР с 2014 года. Он был введен по всей территории республики из соображений безопасности. В настоящее время он установлен с 23:00 до 05:00.