Николаенко заявил, что Киев два десятилетия закрывал глаза на то, что россияне называли Крым своей территорией.
«Потому что извращенцы тем и отличаются от нормальных людей, что не только фантазируют, а воплощают свои мечты в реальность. И им все равно, что эти мечты оборачиваются кошмаром для всех остальных», — добавил он.
По словам градоначальника, исконно русские земли — это болота под Москвой.
«Все остальное — это территории, которыми московиты завладели благодаря собственной животной жестокости и коварству», — уточнил Николаенко.
На прошлой неделе во время большой пресс-конференции Путин назвал странным решение лидера большевиков Владимира Ленина передать Украинской Советской Социалистической Республике (УССР) русские территории.