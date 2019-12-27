Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями. Соответствующее заявление опубликовали 26 декабря на официальном сайте города

Путин напомнил, как при СССР Украине передали исконно русские земли © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Потому что извращенцы тем и отличаются от нормальных людей, что не только фантазируют, а воплощают свои мечты в реальность. И им все равно, что эти мечты оборачиваются кошмаром для всех остальных», — добавил он.

По словам градоначальника, исконно русские земли — это болота под Москвой.

«Все остальное — это территории, которыми московиты завладели благодаря собственной животной жестокости и коварству», — уточнил Николаенко.

На прошлой неделе во время большой пресс-конференции Путин назвал странным решение лидера большевиков Владимира Ленина передать Украинской Советской Социалистической Республике (УССР) русские территории.