Нижняя палата Конгресса 18 декабря признала Трампа виновным в том, что он злоупотреблял властью во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, якобы оказывая на него давление для начала расследования в отношении своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. После этого дело об импичменте должен рассмотреть Сенат, большинство в котором составляют республиканцы.
«Я не думаю, что импичмент будет иметь продолжительный негативный эффект на отношения США и Украины. Я так говорю, потому что, несмотря на все удары и несмотря на все противоречия, существует запас доброй воли и уважения к Украине в Соединенных Штатах и особенно в Вашингтоне», — сказал Тейлор.
Стоит отметить, что в тот же день, когда Палата представителей признала Трампа виновным в злоупотреблении властью, стало известно, что Тейлор в течение месяца покинет пост временного поверенного по делам США на Украине.