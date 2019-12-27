Временный поверенный по делам США на Украине Уильям Тейлор считает, что возможный импичмент американского лидера Дональда Трампа будет иметь для Украины не очень продолжительный, но негативный эффект. Он сказал об этом в интервью KyivPost 26 декабря

Мирошник: «Тейлор вышел в публичную сферу с новой провокацией о Донбассе» © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Владимиром Зеленским, якобы оказывая на него давление для начала расследования в отношении своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. После этого дело об импичменте должен рассмотреть Сенат, большинство в котором составляют республиканцы.

«Я не думаю, что импичмент будет иметь продолжительный негативный эффект на отношения США и Украины. Я так говорю, потому что, несмотря на все удары и несмотря на все противоречия, существует запас доброй воли и уважения к Украине в Соединенных Штатах и особенно в Вашингтоне», — сказал Тейлор.

Стоит отметить, что в тот же день, когда Палата представителей признала Трампа виновным в злоупотреблении властью, стало известно, что Тейлор в течение месяца покинет пост временного поверенного по делам США на Украине.