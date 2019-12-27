При крушении самолета авиакомпании Bek Air в Алма-Аты погиб председатель Совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров, ему было 79 лет, передает Sputnik Казахстан в пятницу, 27 декабря

В Казахстане упал пассажирский самолет с почти сотней людей на борту © Фото: Министерство внутренних дел Казахстана Гибель Кайдарова подтвердили в Совете генералов. В настоящее время там решается вопрос прощания с председателем.

Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air упал вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты. На борту находились 95 человек, 12 из них погибли, еще 50 госпитализированы.