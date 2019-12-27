В Казахстане упал пассажирский самолет с почти сотней людей на борту
В Казахстане упал пассажирский самолет с почти сотней людей на борту
© Фото: Министерство внутренних дел Казахстана
Гибель Кайдарова подтвердили в Совете генералов. В настоящее время там решается вопрос прощания с председателем.

Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air упал вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты. На борту находились 95 человек, 12 из них погибли, еще 50 госпитализированы. 

 