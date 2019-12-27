По данным правоохранителей, 20 декабря в лесопосадке у проспекта Победы было найдено тело 31-летнего местного жителя. В тот же день в Cети появилось видео, на котором этот же человек лежит на земле в беспомощном состоянии, но все еще подает признаки жизни.
Последние минуты жизни мужчины снял на видео 35-летний харьковчанин, выгуливавший собак. По его мнению, тот вел себя неадекватно, поэтому он и снял его поведение на мобильный телефон.
Как выяснилось позже, скончавшийся мужчина в этот день поехал по делам в город. Причиной смерти стало нарушение кровообращения и острая кардиомиопатия.
По факту произошедшего полицейские возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 136 (неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии) УК Украины.