В Харькове мужчина, выгуливавший собаку, снял на видео умирающего человека и выложил в Cеть. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в Нацполиции Харькова 26 декабря

По данным правоохранителей, 20 декабря в лесопосадке у проспекта Победы было найдено тело 31-летнего местного жителя. В тот же день в Cети появилось видео, на котором этот же человек лежит на земле в беспомощном состоянии, но все еще подает признаки жизни.

В Харькове священник ударил прихожанина кадилом по голове © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

Как выяснилось позже, скончавшийся мужчина в этот день поехал по делам в город. Причиной смерти стало нарушение кровообращения и острая кардиомиопатия.

По факту произошедшего полицейские возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 136 (неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии) УК Украины.