Внесенный на рассмотрение украинского парламента законопроект о медиа представляет собой завуалированную попытку внедрения на Украине цензуры. Об этом политолог Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру 26 декабря

Золотарев: Закон о СМИ на Украине является примером «законодательного идиотизма» © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

Золотарев отметил, что появление такого закона можно расценивать как завуалированную попытку внедрения на Украине цензуры.

«Это не прямая цензура, но попытка накинуть узду. Но специфика украинской политики, ее политическая традиция в виде попытки что-либо обуздать, как правило, приводит к негативным результатам для самого инициатора», — заявил он.

Так, он напомнил о прецеденте 2001-2004 годов с использованием темников — ежедневной закрытой директивы руководству украинских СМИ от Администрации президента Леонида Кучмы, которая содержала подробные инструкции относительно того, каким образом необходимо освещать в новостях политические события на Украине.

По словам Золотарева, Виктору Медведчуку, который на тот момент был главой АП, такое «ноу-хау» ничего, кроме репутационных потерь, не принесло. Это же, по мнению политолога, грозит и команде президента Владимира Зеленского в случае принятия закона.