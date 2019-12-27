Сейчас на рассмотрении Верховной Рады находится законопроект о новостных стандартах, направленный против «пророссийских» СМИ и раскритикованный Венецианской комиссией. Уголовную ответственность за «дезинформацию», о которой говорилось ранее, он не предусматривает, но предполагается, что медианарушители будут подвергаться штрафам.
Золотарев отметил, что появление такого закона можно расценивать как завуалированную попытку внедрения на Украине цензуры.
«Это не прямая цензура, но попытка накинуть узду. Но специфика украинской политики, ее политическая традиция в виде попытки что-либо обуздать, как правило, приводит к негативным результатам для самого инициатора», — заявил он.
Так, он напомнил о прецеденте 2001-2004 годов с использованием темников — ежедневной закрытой директивы руководству украинских СМИ от Администрации президента Леонида Кучмы, которая содержала подробные инструкции относительно того, каким образом необходимо освещать в новостях политические события на Украине.
По словам Золотарева, Виктору Медведчуку, который на тот момент был главой АП, такое «ноу-хау» ничего, кроме репутационных потерь, не принесло. Это же, по мнению политолога, грозит и команде президента Владимира Зеленского в случае принятия закона.