В четверг, 26 декабря, на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек

Галину Волчек госпитализировали 24 декабря с легочным заболеванием в Боткинскую больницу. Позднее стало известно, что ее состояние резко ухудшилось.

Волчек родилась в 1933 году в Москве. Ее отец Бер Волчек был известным кинооператором — оператором-постановщиком фильма «Ленин в Октябре».

Галина Волчек: «Любая озлобленность — это первоначальная ступень к фашизму» © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

В 1956 году она вместе с другими выпускниками Школы-студии основала театр «Современник», в котором прошла ее творческая жизнь.

С 1972 года Волчек была главным режиссером «Современника», с 1989 года — художественным руководителем. Режиссер поставила более 30 спектаклей.

Прощание с Галиной Волчек пройдет в театре «Современник» 29 декабря. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище.