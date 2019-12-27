Галину Волчек госпитализировали 24 декабря с легочным заболеванием в Боткинскую больницу. Позднее стало известно, что ее состояние резко ухудшилось.
Волчек родилась в 1933 году в Москве. Ее отец Бер Волчек был известным кинооператором — оператором-постановщиком фильма «Ленин в Октябре».
В 1955 году Галина Волчек окончила Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ СССР.
В 1956 году она вместе с другими выпускниками Школы-студии основала театр «Современник», в котором прошла ее творческая жизнь.
С 1972 года Волчек была главным режиссером «Современника», с 1989 года — художественным руководителем. Режиссер поставила более 30 спектаклей.
Прощание с Галиной Волчек пройдет в театре «Современник» 29 декабря. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище.