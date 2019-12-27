Словом 2019 года, по версии словаря современного украинского языка и сленга «Мыслово», стало слово «диджитализация». Об этом на днях сообщили на официальном сайте «Мыслово»

«Неологизм, который вошел в украинский язык только несколько лет назад, является транслитерацией английского digitalization и означает изменения во всех сферах общественной жизни, связанные с использованием цифровых технологий», — говорится в сообщении.

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Претендентами на звание «Слово года» также были такие слова, как «Зе», «монобольшинство», «турборежим», «разведение», «красные линии» и «пленные».

Словарь «Мыслово» был создан в 2012 году для фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка. Сами слова и определения к ним присылают обычные пользователи.