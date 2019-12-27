«Неологизм, который вошел в украинский язык только несколько лет назад, является транслитерацией английского digitalization и означает изменения во всех сферах общественной жизни, связанные с использованием цифровых технологий», — говорится в сообщении.
Термин, по данным «Мыслово», с большим отрывом возглавил список самых посещаемых слов словаря, а количество его просмотров выросло на 1,535% по сравнению с прошлым годом.
Претендентами на звание «Слово года» также были такие слова, как «Зе», «монобольшинство», «турборежим», «разведение», «красные линии» и «пленные».
Словарь «Мыслово» был создан в 2012 году для фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка. Сами слова и определения к ним присылают обычные пользователи.