Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что власти республики не поддадутся давлению иностранных государств в ситуации со Sputnik Эстония. Он сообщил об этом на своей странице в Facebook 26 декабря

Матвиенко назвала ситуацию вокруг журналистов Sputnik полным беспределом © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк Арлем Дезир призвал власти Эстонии воздержаться от ненужных ограничений работы Sputnik, которые могут повлиять на свободный поток информации. ЕС в свою очередь пообещал разобраться в ситуации и отметил, что вопросы выполнения санкций Евросоюза, на которые ссылаются эстонский власти, препятствуя работе медиа, касаются только национальных компетентных органов стран-членов.

«Эстония не поддается давлению ни одного иностранного государства в вопросах, касающихся беспристрастного применения закона на территории Эстонской Республики. Что касается Sputnik, то эстонские власти применяют в соответствии с эстонским правопорядком политику санкций Европейского союза, которая была принята, в частности, в отношении ряда граждан России, поддержавших агрессию против Украины», — написал Рейнсалу.

Российский сенатор Алексей Пушков в свою очередь назвал действия эстонских властей «самодеятельностью».

«Глава МИД Эстонии утверждает, что Таллин проводит в отношении агентства Sputnik санкционную политику ЕС. Это не так. Санкции ЕС не предполагают закрытие СМИ. Это эстонская самодеятельность, причем плохая. И власти Эстонии ещё просят сохранить российский транзит через порт Таллина!» — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Глава МИД Эстонии утверждает, что Таллин проводит в отн. агенства Спутник санкционную политику ЕС. Это не так. Санкции ЕС не предполагают закрытие СМИ. Это эстонская самодеятельность, причём плохая. И власти Эстонии ещё просят сохранить российский транзит через порт Таллина!! — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 декабря 2019 г.

Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией — МИА «Россия сегодня». В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.