Киевский апелляционный суд отправил под ночной домашний арест бывшего депутата Верховной Рады Украины от ВО «Свобода» Алексея Кайду, подозреваемого в угрозе или насилии в отношении государственного или общественного деятеля. Об этом 27 декабря сообщает РИА Новости

Избиение «слуги народа». Экс-депутат «Свободы» Кайда стал подозреваемым © Facebook, Слуга Народу | Перейти в фотобанк произошла драка.

Националисты пытались добиться снятия с рассмотрения на комитете законопроекта о рынке земли.

Фракция пропрезидентской партии «Слуга народа» обратилась к правоохранителям с просьбой отреагировать на нападение на ее депутата Андрея Богданца. Национальная полиция возбудила уголовное дело.

«По результатам апелляционного рассмотрения апелляционные жалобы, поданные прокурором и стороной защиты, удовлетворены частично, постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 12 декабря 2019 отменено, применена к подозреваемому мера пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток, а именно: 22.00 до 06.00 на следующий день с запретом покидать место жительства без разрешения следователя, прокурора и суда до 12 февраля 2020 включительно», — отметили в пресс-службе суда.