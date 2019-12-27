После визита президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс Федина и Зверобой записали адресованное ему видеообращение, в котором говорили о том, что он может погибнуть в зоне боевых действий, потому что «случайно может разорваться граната» или «обстрелы бывают абсолютно случайно». Украинские правоохранители завели уголовное дело по факту угроз главе государства.
«Генеральная прокуратура Украины вернула в ГБР проект сообщения о подозрении лицам в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 346 УК Украины (угроза — ред.), для устранения недостатков и проведения необходимых следственных и процессуальных действий», — говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет о ряде противоречий и нарушений требований Конституции, Уголовно-процессуального кодекса и законов Украины «О статусе народного депутата Украины» и «О Регламенте Верховной Рады Украины».
В ГПУ подчеркнули, что указанные недостатки следователями ГБР не были устранены и повторно подозрение в Генпрокуратуру для согласования не поступало.