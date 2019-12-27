НАК «Нафтогаз Украины» по распоряжению Кабинета министров досрочно выплатил в госбюджет дивиденды в размере 8,5 миллиардов гривен (22,8 миллиардов рублей). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства 26 декабря

Герус рассказал, на что «Нафтогаз» потратит $3 млрд от «Газпрома» © РИА Новости, Михаил Кутузов | Перейти в фотобанк документе.

По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, сразу после принятия решения о досрочной выплате дивидендов средства были направлены.

«Сразу после принятия этого решения мы перечислили государству 8,5 миллиардов гривен дивидендов и 4,5 миллиарда (12 миллиардов рублей — ред.) других налоговых платежей. Всего за декабрь мы обеспечили поступления в госбюджет около 20 миллиардов гривен (53,6 миллиарда рублей — ред.)», — отчитался Коболев на своей странице в Facebook.

Он добавил, что в указанную сумму входят и доли дочерних компаний.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов приостанавливает выплаты из-за недовыполнения госбюджета.

По данным СМИ, по состоянию на конец 2019 года госбюджет Украины недополучит более 51 миллиардов гривен (136,7 миллиардов рублей), что в разы больше, чем за несколько предыдущих лет.