«Акционерному обществу "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" не позднее 27 декабря 2019 направить часть чистой прибыли за девять месяцев 2019 года в сумме 8,5 миллиардов гривен на выплату дивидендов в государственный бюджет», — говорится в документе.
По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, сразу после принятия решения о досрочной выплате дивидендов средства были направлены.
«Сразу после принятия этого решения мы перечислили государству 8,5 миллиардов гривен дивидендов и 4,5 миллиарда (12 миллиардов рублей — ред.) других налоговых платежей. Всего за декабрь мы обеспечили поступления в госбюджет около 20 миллиардов гривен (53,6 миллиарда рублей — ред.)», — отчитался Коболев на своей странице в Facebook.
Он добавил, что в указанную сумму входят и доли дочерних компаний.
Ранее сообщалось, что Министерство финансов приостанавливает выплаты из-за недовыполнения госбюджета.
По данным СМИ, по состоянию на конец 2019 года госбюджет Украины недополучит более 51 миллиардов гривен (136,7 миллиардов рублей), что в разы больше, чем за несколько предыдущих лет.