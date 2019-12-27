Константинопольский патриарх Варфоломей назвал самой важной инициативой в 2019 году предоставление автокефалии т.н. «Православной церкви Украины». Об этом сообщило греческое издание Оrthodoxtimes в декабре

Епифаний и Порошенко поздравили друг друга с признанием ПЦУ © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Мы предоставили им полную автокефалию, как и всем другим церквям в прошлые века и в последнее время… Вселенский патриархат является единственной церковью, которая, по священным канонам, имеет историческое право предоставления автокефалий. Мы предоставили им полную автокефалию», — заявил Варфоломей.

Он также подчеркнул, что без просьбы со стороны ПЦУ Константинопольский патриархат не будет вмешиваться в дела этой церковной структуры.

Так называемая «Православная церковь Украины» была создана в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата. Данная раскольническая структура была образована путем слияния двух других раскольнических церквей.

Получив от патриарха Варфоломея томос об «автокефалии», в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. До настоящего времени ни одна другая поместная церковь, кроме Элладской, не признала ПЦУ.

При этом единственной канонической Церковью на Украине остается Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата под предстоятельством митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.