Осуждение США запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту продиктовано завистью. Об этом заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, передает 26 декабря РИА Новости

Кот Мостик встретил первый поезд на Крымском мосту – видео ©

По его словам, для крымчан железнодорожное сообщение — это знаковое событие.

«Крымский мост — это гордость России. Я, кстати, и сам собираюсь новогоднюю ночь встретить в поезде на Крымском мосту, и горжусь этим», — подчеркнул Молохов.

Ранее на странице посольства США на Украине в Twitter появилось заявление с осуждением запуска Россией железнодорожного сообщения с Крымом. В посольстве расценили это как шаг, который «демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины».