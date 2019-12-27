«Другой позиции от США не стоило ожидать. Это объясняется элементарной завистью к России, которая продемонстрировала всему миру способностью самостоятельно без какой-либо сторонней помощи реализовать столь масштабный проект. Примечательно, что мост был построен даже в условиях санкций, которыми западные страны так стремились сдержать развитие России», — сказал Молохов.
По его словам, для крымчан железнодорожное сообщение — это знаковое событие.
«Крымский мост — это гордость России. Я, кстати, и сам собираюсь новогоднюю ночь встретить в поезде на Крымском мосту, и горжусь этим», — подчеркнул Молохов.
Ранее на странице посольства США на Украине в Twitter появилось заявление с осуждением запуска Россией железнодорожного сообщения с Крымом. В посольстве расценили это как шаг, который «демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины».