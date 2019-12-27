По словам силовиков, во время сессии облсовета между двумя представителями ОТГ возник словесный конфликт. В результате один из его участников решил написать заявление в полицию и предоставить видео оскорблений со стороны оппонента.
Оба участника ссоры прибыли в отделение полиции: один с намерением написать заявление, второй — чтобы дать объяснение.
Однако в холле полицейского отделения ответчик сообщил об ухудшении самочувствия. Ему вызвали скорую помощь, по дороге в больницу он скончался.
Причину смерти мужчины будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза. Известно, что несколько лет он находился на учете у врача-кардиолога.