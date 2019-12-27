В Николаеве 49-летний мужчина скончался в отделении полиции, куда приехал давать объяснения после конфликта на сессии облсовета. Об этом 26 декабря сообщает отдел коммуникации местной полиции

Мужчина умер от инфаркта во время акции протеста у Нацбанка © Facebook dtp.kiev.ua

Оба участника ссоры прибыли в отделение полиции: один с намерением написать заявление, второй — чтобы дать объяснение.

Однако в холле полицейского отделения ответчик сообщил об ухудшении самочувствия. Ему вызвали скорую помощь, по дороге в больницу он скончался.

Причину смерти мужчины будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза. Известно, что несколько лет он находился на учете у врача-кардиолога.