Президентские выборы, заключение газового соглашения, проведение нормандского саммита и другие ключевые события 2019 года стали «зрадой» для украинского руководства, а «перемоги» не было никакой. Об этом рассказал публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

«Зря не брился»: Гаспарян объяснил, как Зеленского развели при подписании газового соглашения © Владимир Трефилов Владимира Зеленского стали говорить об угрозе евроатлантической интеграции страны, а всеми обсуждаемый отвод войск не привел к уменьшению обстрелов в Донбассе.

«Новую Верховную Раду теперь все мечтают распустить. Последний выстрел совершил глава МВД Арсен Аваков, который вышел и сказал: а у меня 70 депутатов на кармане. На крючок их подсадил, три месяца компромат собирал. Это перемога или зрада?» — задается вопросом Гаспарян.

В новом правительстве, обратил внимание журналист, заявления премьера противоречат заявлениям главы МИД, а также всерьез обсуждается вопрос о том, что тот же Аваков должен стать главой Кабмина уже весной следующего года.

Все эти якобы важные события, по его мнению, никак не повлияли на политическую жизнь Украины, поскольку правящий режим с его политикой и идеологией остался прежним, несмотря на внешнюю смену декораций.