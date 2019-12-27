Эксперт отметил, что сами украинские комментаторы после победы Владимира Зеленского стали говорить об угрозе евроатлантической интеграции страны, а всеми обсуждаемый отвод войск не привел к уменьшению обстрелов в Донбассе.
«Новую Верховную Раду теперь все мечтают распустить. Последний выстрел совершил глава МВД Арсен Аваков, который вышел и сказал: а у меня 70 депутатов на кармане. На крючок их подсадил, три месяца компромат собирал. Это перемога или зрада?» — задается вопросом Гаспарян.
В новом правительстве, обратил внимание журналист, заявления премьера противоречат заявлениям главы МИД, а также всерьез обсуждается вопрос о том, что тот же Аваков должен стать главой Кабмина уже весной следующего года.
Все эти якобы важные события, по его мнению, никак не повлияли на политическую жизнь Украины, поскольку правящий режим с его политикой и идеологией остался прежним, несмотря на внешнюю смену декораций.