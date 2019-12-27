Для того чтобы эффективно провести обмен пленными, необходимо проводить судебную очистку людей, которые в нем участвуют. Но в команде президента Украины Владимира Зеленского нет людей, способных это сделать. Об этом рассказала адвокат и политический блогер Татьяна Монтян в недавнем интервью «ПолитНавигатору»

«Жаба давит». Монтян о том, зачем Пристайко хочет восстановить сообщение с Донбассом © radiosvoboda.org

«В итоге, куда девать моего? Я подняла везде кипиш, в итоге эсбэушники привезли его ко мне и как собачку выкинули под подъездом, я ему купила билет в Таллин, он улетел к любимой мамочке. Но он был чист как слеза комсомолки, он прошел полную судебную очистку, он был свободным человеком», — пояснила Монтян.

Адвокат подчеркнула, что нельзя просто так по указу Зеленского взять заключенного, привезти на границу и отдать кому-то, потому что судьи, прокуроры и другие люди, от которых зависит эта процедура, на такое не пойдут.

Исходя из последних сообщений в СМИ, собеседница издания не исключает, что процедура обмена в конечном итоге может сорваться, потому что сам Зеленский не слышал о процедуре очистки и не понимает, как ее осуществить технически.