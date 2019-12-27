В частности, продолжил эксперт, Путин назвал Ленина революционером, а не государственным деятелем, поскольку он искуcственно отдавал те или иные территории различным республикам, фактически создав конфедерацию и спровоцировав дальнейший распад СССР.
«Отдельно Путин подчеркнул, что то, что называют Новороссией — это исконно русские земли. Мой коллега Алексей Попов вообще считает, что Украинская ССР вообще была основанием для построения украинской государственности», — указал Погребинский.
Политолог считает, что Путин делает такие заявления в том числе в ответ на агрессивную политику Запада, который говорит о вине СССР в развязывании Второй мировой войны, и на препятствование со стороны США в строительстве «Северного потока-2».