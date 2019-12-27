Некоторые заявления президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции по итогам года свидетельствуют о том, что он и дальше будет ужесточать риторику в украинском вопросе. Такое мнение выразил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в недавнем интервью YouTube-каналу TOPINFORM

Погребинский объяснил, для чего на самом деле Зеленский все время говорит о границе в Донбассе © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«Отдельно Путин подчеркнул, что то, что называют Новороссией — это исконно русские земли. Мой коллега Алексей Попов вообще считает, что Украинская ССР вообще была основанием для построения украинской государственности», — указал Погребинский.

Политолог считает, что Путин делает такие заявления в том числе в ответ на агрессивную политику Запада, который говорит о вине СССР в развязывании Второй мировой войны, и на препятствование со стороны США в строительстве «Северного потока-2».