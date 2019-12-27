Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила перейти на "нормандский формат" в переговорах с Россией по вопросу Абхазии и Южной Осетии, поскольку существующие сегодня форматы не дают результата, а для полноценного диалога с Москвой у Тбилиси нет сил.
Россия, продолжил эксперт, долго ждала, когда Грузия согласится на вариант с реинтеграцией регионов с предоставлением им существенных привилегий, однако Тбилиси отверг заключать договор на подобие Минских соглашений.
«Дело, как мы помним, кончилось тем, что Абхазия и Южная Осетия объявили о своей независимости. И Россия, убедившись в том, что Грузия не готова пойти на необходимые компромиссы, признала их», — констатировал Жарихин.
В результате, подчеркнул политолог, Грузия упустила все эти возможности, и сейчас находится в том положении, в котором может оказаться Украина через какое-то количество лет, не желая возвращать Донбасс на условиях «Минска».
Зурабишвили, по его мнению, искренне пытается организовать давление на Россию и вынудить ее отозвать признание Абхазии и Южной Осетии, однако грузинский президент не понимает, что в сегодняшних реалиях ей это не удастся.