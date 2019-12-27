"Нормандский формат" представляет собой определенный план реинтеграции отколовшихся регионов в состав страны. Но Грузия упустила момент, когда то же самое можно было предложить в отношении Абхазии и Южной Осетии. Об этом рассказал специалист по вопросам стран СНГ Владимир Жарихин в недавнем интервью «Московскому комсомольцу»

«Не забываем про 2008 год» - Гаспарян о Донбассе в составе России © Владимир Трефилов Саломе Зурабишвили предложила перейти на "нормандский формат" в переговорах с Россией по вопросу Абхазии и Южной Осетии, поскольку существующие сегодня форматы не дают результата, а для полноценного диалога с Москвой у Тбилиси нет сил.

Россия, продолжил эксперт, долго ждала, когда Грузия согласится на вариант с реинтеграцией регионов с предоставлением им существенных привилегий, однако Тбилиси отверг заключать договор на подобие Минских соглашений.

«Дело, как мы помним, кончилось тем, что Абхазия и Южная Осетия объявили о своей независимости. И Россия, убедившись в том, что Грузия не готова пойти на необходимые компромиссы, признала их», — констатировал Жарихин.

В результате, подчеркнул политолог, Грузия упустила все эти возможности, и сейчас находится в том положении, в котором может оказаться Украина через какое-то количество лет, не желая возвращать Донбасс на условиях «Минска».

Зурабишвили, по его мнению, искренне пытается организовать давление на Россию и вынудить ее отозвать признание Абхазии и Южной Осетии, однако грузинский президент не понимает, что в сегодняшних реалиях ей это не удастся.