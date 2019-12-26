В Генпрокуратуре уточнили, что следственный эксперимент проведен с целью подтверждения показаний других свидетелей по выстрелам в сторону гостиницы «Украина» с места, где находились стражи порядка.
Процессуальное руководство в этом производстве осуществляет Департамент процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами 2013-14 годах Генеральной прокуратуры.
Проблема по мнению политолога Андрея Золотарев будет состоять в том, что спустя достаточно длительное время установить и задержать виновных в тех преступлениях будет всё сложнее, даже несмотря на то что есть масса видео и других материалов.