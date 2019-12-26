Сотрудники Генпрокуратуры Украины провели 24 декабря следственный эксперимент с участием свидетеля в уголовном деле по фактам препятствования проведению собраний и митингов в ноябре 2013 - феврале 2014 года на Майдане в Киеве. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба ведомства

Когда мы узнаем правду о расстрелах на Майдане. Мнения экспертов © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Процессуальное руководство в этом производстве осуществляет Департамент процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами 2013-14 годах Генеральной прокуратуры.

Проблема по мнению политолога Андрея Золотарев будет состоять в том, что спустя достаточно длительное время установить и задержать виновных в тех преступлениях будет всё сложнее, даже несмотря на то что есть масса видео и других материалов.