Отмечается, что кроме президента и его супруги в «Синегору» приедут глава Офиса президента Андрей Богдан со своей девушкой Анастасией Сличной и его заместители со своими супругами. Будет ли там премьер-министр Алексей Гончарук, ещё неизвестно.
«По словам источников, Зеленский, Богдан и коллеги по ОП ещё не определились с датой вылета в «Синегору». Сначала на Банковой хотят провести обмен пленными (он должен произойти в последние дни уходящего года) и сразу после сопутствующих ему мероприятий улететь в Ивано-Франковскую область», — говорится в сообщении.
«Синегора» находится в 60 километрах от Ивано-Франковска. Когда-то это были охотничьи угодья австро-венгерского императора Франца-Иосифа, затем — ведомственный санаторий. В 2001 году тут решили сделать президентскую дачу.