Президент Украины Владимир Зеленский встретит Новый год в государственной резиденции «Синегора» около села Гута в Ивано-Франковской области. Об этом 26 декабря сообщает «Страна» со ссылкой на источники в Офисе президента

Зеленскому предложили пересмотреть новогодние поздравления его предшественников © Facebook, Игорь Бразовский Алексей Гончарук, ещё неизвестно.

«По словам источников, Зеленский, Богдан и коллеги по ОП ещё не определились с датой вылета в «Синегору». Сначала на Банковой хотят провести обмен пленными (он должен произойти в последние дни уходящего года) и сразу после сопутствующих ему мероприятий улететь в Ивано-Франковскую область», — говорится в сообщении.

«Синегора» находится в 60 километрах от Ивано-Франковска. Когда-то это были охотничьи угодья австро-венгерского императора Франца-Иосифа, затем — ведомственный санаторий. В 2001 году тут решили сделать президентскую дачу.