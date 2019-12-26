В июле текущего года памятник архитектуры подарил благотворительному фонду «Корпорация монстров» одесский бизнесмен, пожелавший остаться неназванным. Осенью его совместными усилиями подготовили к зиме и законсервировали.
Особняк был построен в 1913 году архитектором Юрием Дмитренко. В советское время он стал частью детского санатория имени Чувырина, впоследствии уничтоженного совместными усилиями «Укрпрофздравницы» и бизнеса.
Территорию здравницы неоднократно пытались застраивать, но активная позиция общественности позволила отстоять памятник архитектуры.