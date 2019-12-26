Компания «3D Prostir» создала виртуальный тур по старинной даче Анатра на Французском бульваре в Одессе, которую после передачи волонтерской «Корпорации монстров» прозвали «Замком Монстров». Соответствующий тур 26 декабря появился на сайте компании, передает «Думская»

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