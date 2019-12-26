Более 20% опрошенных респондентов на Украине считают, что в следующем году будет новая волна протестных акций, которая перерастет в новый Майдан. Такие данные 26 декабря обнародованы на сайте Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива»

Украинцы негативно относятся к Гончаруку и Богдану, но доверяют Зеленскому — опрос © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк результатам опроса, 21% респондентов считают, что Майдан будет, 66%, что не будет.

В ближайшее время, по мнению 16% опрошенных, в их городах возможны массовые протесты (3% в этом уверены и 13 — допускают такую возможность).

В то же время такую перспективу маловероятной считают 40%, и еще 34% уверены, что таких протестов не будет. При этом лично готовы участвовать в таких митингах и демонстрациях 16% опрошенных, из них 4% считают свое участие обязательным в таких митингах.

Опрос проводился с 13 по 18 декабря. Погрешность выборки не превышает 2,3%.