«Мы также заказываем аналогичные ракетные комплексы нашего национального производителя… Мы продолжаем двигаться в направлении обеспечения войск станциями радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки», — цитирует его пресс-служба ведомства.
Петренко отметил, что в этом году Министерство обороны реализовало два контракта с правительством США по программе иностранных военных продаж, а также контракт с агентством НАТО по поддержке и поставкам оружия.
«Это позволяет нам использовать все ресурсы, которые существуют на рынке вооружения — государственные национальные, негосударственные национальные, а также зарубежные производители и поставщики», — добавил чиновник.
Также, по его словам, на вооружении у Киеве теперь есть беспилотный летательный аппарат оперативного радиуса действия, автоматизированный комплекс управления артиллерией, также радиолокационная станция для осуществления контрбатарейной борьбы и многое другое.
Как отмечал военный эксперт Юрий Кнутов, США при этом опасаются, что из-за отсутствия дисциплины в украинской армии Javelin может попасть к ополченцам Донбасса или даже быть продан на черном рынке.