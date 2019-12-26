Украина заключила контракт с США на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом 26 декабря сообщил заместитель министра обороны Анатолий Петренко

США в вопросе Javelin для Украины ведет себя как почтальон Печкин — эксперт © U.S. Army photo by Sgt. Josephine Carlson

Петренко отметил, что в этом году Министерство обороны реализовало два контракта с правительством США по программе иностранных военных продаж, а также контракт с агентством НАТО по поддержке и поставкам оружия.

«Это позволяет нам использовать все ресурсы, которые существуют на рынке вооружения — государственные национальные, негосударственные национальные, а также зарубежные производители и поставщики», — добавил чиновник.

Также, по его словам, на вооружении у Киеве теперь есть беспилотный летательный аппарат оперативного радиуса действия, автоматизированный комплекс управления артиллерией, также радиолокационная станция для осуществления контрбатарейной борьбы и многое другое.

Как отмечал военный эксперт Юрий Кнутов, США при этом опасаются, что из-за отсутствия дисциплины в украинской армии Javelin может попасть к ополченцам Донбасса или даже быть продан на черном рынке.