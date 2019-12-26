Трое пострадавших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса остаются в больницах. Об этом 26 декабря сообщает УНИАН со ссылкой на мэрию города
«Один из потерпевших находится в ГКБ №1, еще два человека — сотрудники ГСЧС — в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона Украины», — говорится в сообщении.
Утром 26 декабря состоялось прощание с двумя 16-летними учащимися колледжа — Екатериной Пяночкиной и Юлией Маркиной.
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