В Одессе опознали всех погибших в пожаре на Троицкой
В Одессе опознали всех погибших в пожаре на Троицкой
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
«Один из потерпевших находится в ГКБ №1, еще два человека — сотрудники ГСЧС — в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона Украины», — говорится в сообщении.

Утром 26 декабря состоялось прощание с двумя 16-летними учащимися колледжа — Екатериной Пяночкиной и Юлией Маркиной.

 