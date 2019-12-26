По его словам, сегодня в Святошинский районный суд Киева поступили ходатайства от адвокатов экс-«беркутовцев» об изменении их подзащитным меры пресечения.
«Эти ходатайства еще не переданы в Киевский апелляционный суд, поэтому в настоящее время неизвестно, когда именно состоится заседание и какая коллегия судей будет рассматривать эти ходатайства», — говорится в сообщении.
На данный момент, по его словам, прокуроры еще не видели ходатайств, поэтому не знают, какую именно меру пресечения будут просить адвокаты.