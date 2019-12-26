Киевский апелляционный суд рассмотрит ходатайства об изменении меры пресечения бывшим бойцам батальона спецназначения «Беркут», которых обвиняют в расстрелах активистов на Майдане 20 февраля 2014 года. Об этом 26 декабря сообщил прокурор Алексей Донской, передает УНИАН

Суд в Киеве оставил под стражей четверых экс-беркутовцев © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

«Эти ходатайства еще не переданы в Киевский апелляционный суд, поэтому в настоящее время неизвестно, когда именно состоится заседание и какая коллегия судей будет рассматривать эти ходатайства», — говорится в сообщении.

На данный момент, по его словам, прокуроры еще не видели ходатайств, поэтому не знают, какую именно меру пресечения будут просить адвокаты.