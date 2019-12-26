Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыск в здании находящегося в стадии реорганизации Мининформполитики в рамках дела о продвижении бренда Украины на CNN. Об этом 26 декабря сообщил госсекретарь Министерства культуры, бывший госсекретарь Мининформполитики Артем Биденко в Facebook
По его данным, обыски проходят в рамках дела о тендере, проведенном в 2018 году на сумму 15 млн грн (около 40 млн рубей) на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на британском телеканале CNN.
По версии следствия, победитель тендера компания CFC Consulting не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN.
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