ГБР завело дело на детективов НАБУ из-за ложного заключения по делу Писарука—Бахматюка
ГБР завело дело на детективов НАБУ из-за ложного заключения по делу Писарука—Бахматюка
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По его данным, обыски проходят в рамках дела о тендере, проведенном в 2018 году на сумму 15 млн грн (около 40 млн рубей) на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на британском телеканале CNN.

По версии следствия, победитель тендера компания CFC Consulting не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN.