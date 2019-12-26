Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыск в здании находящегося в стадии реорганизации Мининформполитики в рамках дела о продвижении бренда Украины на CNN. Об этом 26 декабря сообщил госсекретарь Министерства культуры, бывший госсекретарь Мининформполитики Артем Биденко в Facebook

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