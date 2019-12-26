Конституционный суд Украины признал неконституционным законопроект президента Владимира Зеленского о дополнительных основаниях для досрочного прекращения полномочий депутата. Об этом 26 декабря сообщает «Лига.net» со ссылкой на представителя президента в КСУ Федора Вениславского

Зеленский назначил нового главу СБУ в Ровенской области © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Суд установил, что законопроект Зеленского не соответствует требованиям статьи 157 Конституции Украины. Вениславский отметил, что с полным текстом решения суда еще не ознакомился.

«Конституционный суд предоставил негативный вывод», — заявил он.

В пресс-службе КС добавили, что вывод по законопроекту №1027 должен быть опубликован на сайте суда 26 декабря. КСУ признал неконституционным законопроект Зеленского.