Согласно законопроекту, президент предлагал лишать нардепов мандата за прогулы и «кнопкодавство».
Суд установил, что законопроект Зеленского не соответствует требованиям статьи 157 Конституции Украины. Вениславский отметил, что с полным текстом решения суда еще не ознакомился.
«Конституционный суд предоставил негативный вывод», — заявил он.
В пресс-службе КС добавили, что вывод по законопроекту №1027 должен быть опубликован на сайте суда 26 декабря. КСУ признал неконституционным законопроект Зеленского.