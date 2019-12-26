Зеленский назначил нового главу СБУ в Ровенской области
Зеленский назначил нового главу СБУ в Ровенской области
© пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
Согласно законопроекту, президент предлагал лишать нардепов мандата за прогулы и «кнопкодавство».

Суд установил, что законопроект Зеленского не соответствует требованиям статьи 157 Конституции Украины. Вениславский отметил, что с полным текстом решения суда еще не ознакомился.

«Конституционный суд предоставил негативный вывод», — заявил он.

В пресс-службе КС добавили, что вывод по законопроекту №1027 должен быть опубликован на сайте суда 26 декабря. КСУ признал неконституционным законопроект Зеленского.