Поскольку около 40 человек из тех, кого Киев готовился передать республикам Донбасса, разным причинам попросили исключить их из обменных списков, предстоит проверить, является ли их отказ добровольным. Об этом заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева 26 декабря в комментарии «Ъ»

Обмен пленными пройдет 29 декабря — источник © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

По предварительным сведениям СМИ, обмен пленными между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря. Точное количество тех, кто подпадет под новый «большой обмен», никто из сторон не называл.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киеву передадут 72 человека. Газета РБК, в свою очередь, сообщала, что украинская сторона готова передать ДНР/ЛНР 250 человек в обмен на 100 своих.

По мнению адвоката Татьяны Монтян, для проведения полноценного обмена пленными и юридической «очистки» задержанных нужна определенная компетентность, которой украинское руководство не обладает.