«Это должен сделать координатор подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам (занимается в том числе проблемой обмена) Тони Фриш. Он приступит к проверке завтра», — сказала дипломат.
По предварительным сведениям СМИ, обмен пленными между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря. Точное количество тех, кто подпадет под новый «большой обмен», никто из сторон не называл.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киеву передадут 72 человека. Газета РБК, в свою очередь, сообщала, что украинская сторона готова передать ДНР/ЛНР 250 человек в обмен на 100 своих.
По мнению адвоката Татьяны Монтян, для проведения полноценного обмена пленными и юридической «очистки» задержанных нужна определенная компетентность, которой украинское руководство не обладает.