Несмотря на долгожданное выделение из «Нафтогаза» независимого оператора газотранспортной системы, компания продолжит контролировать транзит голубого топлива на Украине. Об этом рассказал специалист по вопросам энергетики Валентин Землянский в недавнем интервью Ukrlife.TV

Землянский: Украина в лице «Нафтогаза» в очередной раз победила здравый смысл © Facebook/Валентин Землянский

По его мнению, результаты 9-часовых переговоров в Берлине и Минске по вопросу транзита показали, что стороны действительно искали компромиссный вариант, в результате которого и Москва, и Киев остались в выигрыше.

«Да, разгон "зрады" сейчас идет по полной программе. Особенно Петр Алексеевич Порошенко в этом направлении старается, рассказывая про красные линии. Но это сугубо его личные проблемы», — подчеркнул Землянский.

Специалист добавил, что это решение дает возможность «Нафтогазу» вписаться во взаимоотношения между Россией и европейскими компаниями, уйти от серых схем и зарабатывать реальные деньги на тех же газовых хранилищах.