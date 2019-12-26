«Юридически обязательство выполнили. Разделение произошло. Но никто же не говорил, что контроль нельзя сохранять. Контроль сохранили. Мы видим вот эти все решения во второй части протокола», — пояснил эксперт.
По его мнению, результаты 9-часовых переговоров в Берлине и Минске по вопросу транзита показали, что стороны действительно искали компромиссный вариант, в результате которого и Москва, и Киев остались в выигрыше.
«Да, разгон "зрады" сейчас идет по полной программе. Особенно Петр Алексеевич Порошенко в этом направлении старается, рассказывая про красные линии. Но это сугубо его личные проблемы», — подчеркнул Землянский.
Специалист добавил, что это решение дает возможность «Нафтогазу» вписаться во взаимоотношения между Россией и европейскими компаниями, уйти от серых схем и зарабатывать реальные деньги на тех же газовых хранилищах.