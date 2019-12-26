Политолог Андрей Золотарев назвал украинский законопроект о медиа «практикой восточных деспотий», которая в случае принятия закона обернется для президента Владимира Зеленского серьезными репутационными потерями. Эксперт сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 26 декабря

Золотарев: Закон о СМИ на Украине является примером «законодательного идиотизма» © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать законопроект о новостных стандартах до 31 декабря этого года. Сейчас проект такого закона, направленного против «пророссийских» СМИ и раскритикованного Венецианской комиссией, находится на рассмотрении Верховной Рады.

Золотарев напомнил, что политика — вещь конъюнктурная, а право — это константа, поэтому они «не дружат».

«Этот закон — это пример законодательного идиотизма. Я надеюсь, что у команды Зеленского хватит здравого смысла и прагматизма не превращаться во врагов медиа… Репутационные потери придется нести и Зеленскому, и команде… Даже если его примут, вероятно, что опять та же Венецианская комиссия обратит на него внимание. Если мы называем себя европейцами, то и вести себя должны по-европейски. А тут практика каких-то восточных деспотий», — заявил он.

Политолог также обратил внимание на заявления украинской власти о том, что в России якобы преследуется свобода слова. Инициируя же такой репрессионный закон о СМИ, Киев изъявляет готовность следовать по стопам соседа, которого критикует, отметил Золотарев.