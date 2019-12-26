Военная волонтер Маруся Зверобой пришла на допрос в Госбюро расследований и заявила, что ее спрашивали о депутате от «Европейской солидарности» Софии Федине, о Facebook и о ее отношении к президенту Владимиру Зеленскому. Об этом 26 декабря сообщает «Украинская правда»

Корнилов: «Боевик Маруся Зверобой пообещала журналистам кислоту вместо мочи» © РИА Новости, Владимир Трефилов Зверобой добавила, что по делу проходит как свидетель и что сам допрос проходил в правовом поле, поэтому «придраться не к чему». Она добавила, что ее вызывают на допрос на 10 января. Также, по ее словам, может быть допрос и обыски у депутата Федины.