«Что спрашивали? Знаю я Федину или нет. Ну, все знают Федину. Спрашивали о Федине и Facebook. Еще спрашивали, есть ли у меня негативное отношение к Зеленскому. Очень переживать за человека, которого могут взорвать, — это негативное отношение или позитивное? Это философский вопрос. Потому что мой отец, когда за меня переживает, то на меня кричит, как бешеный», — заявила она.
Зверобой добавила, что по делу проходит как свидетель и что сам допрос проходил в правовом поле, поэтому «придраться не к чему». Она добавила, что ее вызывают на допрос на 10 января. Также, по ее словам, может быть допрос и обыски у депутата Федины.