Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) прокомментировал известное фото экс-президента Петра Порошенко, облаченного в одежду священнослужителя, с иконой в руках. Об этом он рассказал в интервью изданию «Главком», опубликованном 25 декабря

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«Сфотографировали его один раз, когда был Престольный праздник в киевском Ионинском монастыре, где надо было нести икону. Вот он там был. Ему священники разрешили надеть стихарь. На этом его церковность и закончилась», — рассказал Антоний.

На замечание издания о том, что Порошенко выглядит набожным человеком, митрополит сухо ответил, что «один Бог может объективно судить о человеке», но «исходя из того, что происходит в нашем государстве, и того, что начинает открываться, мы видим, что здесь есть вопросы».