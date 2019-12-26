Фотография была сделана в 2009 году, на Троицу, во время богослужения канонической церкви Московского патриархата в Ионинском монастыре. По словам митрополита, Порошенко не был ярым верующим.
«Сфотографировали его один раз, когда был Престольный праздник в киевском Ионинском монастыре, где надо было нести икону. Вот он там был. Ему священники разрешили надеть стихарь. На этом его церковность и закончилась», — рассказал Антоний.
На замечание издания о том, что Порошенко выглядит набожным человеком, митрополит сухо ответил, что «один Бог может объективно судить о человеке», но «исходя из того, что происходит в нашем государстве, и того, что начинает открываться, мы видим, что здесь есть вопросы».