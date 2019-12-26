«Мандарины называют зимними семечками. Многие люди их чистят и поедают килограммами. Еще мандаринам приписывают возникновение аллергии, «диатеза» (атопического дерматита) и лечение простуд, как и лимонам… Помните об умеренности во всем и здравом смысле», — написала она.
Супрун рассказала, что рН мандаринов составляет от 3 до 3.5. Из всех цитрусовых они наименее кислые, но кислотность ниже 5.5 вредит эмали зубов. Поэтому после поедания мандаринов стоит прополоскать рот, а затем тщательно почистить зубы пастой.
Также экс-чиновник рассказала, что ударные дозы витамина С, который содержат мандарины, не лечат простуды.