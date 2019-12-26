Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун назвала мандарины «зимними семечками» и призвала не есть их килограммами. Об этом 26 декабря, в четверг, она написала на своей странице в Facebook

«Мандарины называют зимними семечками. Многие люди их чистят и поедают килограммами. Еще мандаринам приписывают возникновение аллергии, «диатеза» (атопического дерматита) и лечение простуд, как и лимонам… Помните об умеренности во всем и здравом смысле», — написала она.

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Также экс-чиновник рассказала, что ударные дозы витамина С, который содержат мандарины, не лечат простуды.