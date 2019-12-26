Новый закон о СМИ введет на Украине цензуру, но власть легко найдет этому оправдание, уверен политолог Алексей Попов. Об этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру

Бойцовский суд. Радикалы безнаказанно издевались над журналистами в суде по делу Шеремета © скриншот Факти ICTV | скриншот Факти ICTV | Перейти в фотобанк

В качестве наказания за нарушение закона у СМИ могут отозвать лицензию.

«Разумеется, этот закон вводит на Украине цензуру. Но я уверен, что когда будут возникать такие упреки, в Киеве могут сказать, что раз мы находимся в состоянии фактической войны с Россией, цензура неизбежна, и она была когда-то даже в демократических странах», — отметил Попов.

Политолог также добавил, что пока что рано судить о том, как закон будет трактоваться в реальности и что конкретно будет считаться правонарушением.