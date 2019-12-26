Ранее в украинских СМИ появился проект закона о медиа, который планируется в ближайшее время внести на рассмотрение Верховной Рады. Он предполагает, в частности, запрет на «оправдание оккупации части Украины», а также на «материалы, содержащие популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора».
В качестве наказания за нарушение закона у СМИ могут отозвать лицензию.
«Разумеется, этот закон вводит на Украине цензуру. Но я уверен, что когда будут возникать такие упреки, в Киеве могут сказать, что раз мы находимся в состоянии фактической войны с Россией, цензура неизбежна, и она была когда-то даже в демократических странах», — отметил Попов.
Политолог также добавил, что пока что рано судить о том, как закон будет трактоваться в реальности и что конкретно будет считаться правонарушением.