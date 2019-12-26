Внутри партии «Слуга народа» существуют определенные течения — «ткаченковщина» и «потураевщина» (поддерживающие депутатов Александра Ткаченко и Никиту Потураева). Эти депутаты хотят быть еще более радикальными, чем пропагандисты Петра Порошенко. Об этом рассказал политолог Константин Бондаренко в комментарии изданию Украина.ру

Владимир Скачко: Я понял, что символ страха украинской власти - флешка © Владимир Трефилов

«Внутри этой фракции еще будут идти дискуссии. Там есть еще часть депутатов, которая понимает, что подобный закон в нынешней ситуации является абсурдным», — указал эксперт.

Если же вдруг этот законопроект будет принят, добавил политолог, он станет первым шагом к цензуре и произволу, и осложнит деятельность СМИ больше, чем во времена Порошенко.

При этом, по его мнению, пока трудно сказать, насколько этот документ в случае его официального утверждения будет соблюдаться, так как он еще не обсуждался ни парламентом, ни президентом, ни журналистским сообществом.

Бондаренко выразил надежду, что этот законопроект послужит лишь для личного пиара Потураева и его соратников, вообще не пройдет через Верховную Раду и не станет официальным документом.